DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 40,63 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,8 Prozent auf 40,63 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.477 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 8,96 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,31 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,25 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

