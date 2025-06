DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 40,75 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 40,75 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 40,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 454.961 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 8,64 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,88 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,31 EUR.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,63 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,25 Mrd. EUR eingefahren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

