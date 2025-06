DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 40,82 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 40,82 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,64 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 796.631 Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 8,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 24,15 Prozent Luft nach unten.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,31 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,06 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

