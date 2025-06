DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 40,69 EUR abwärts.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 40,69 EUR abwärts. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,49 EUR. Bei 40,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 292.142 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,80 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,88 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,31 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

