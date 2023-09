DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,62 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 38,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,45 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 434.027 Stück.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,82 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 29,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 23,16 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 48,43 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20.094,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,30 EUR je Aktie belaufen.

