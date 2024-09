DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 39,96 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 39,96 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,05 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 940.315 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 47,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 15,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,82 EUR ab. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 11,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,09 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,94 EUR fest.

