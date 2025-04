DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 37,28 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 37,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 37,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,09 EUR nach. Bei 37,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 731.504 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 18,75 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 20,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,88 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,83 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 21,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

