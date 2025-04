DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag höher

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 37,34 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 37,34 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,54 EUR zu. Bei 37,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.600 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 18,56 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 17,09 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,70 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 30.04.2026.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren verloren

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie leichter: Paketversand in die USA teilweise gestoppt