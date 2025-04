DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag gefragt

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 38,22 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 38,22 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,43 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 323.348 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 13,67 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 19,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 21,35 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,06 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

