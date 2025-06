SIX-Handel: Das macht der SLI am Dienstagmittag

SIX-Handel im Blick

Der SLI wagt sich am Dienstag nicht aus der Reserve.

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,13 Prozent fester bei 1.989,22 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,629 Prozent auf 1.999,22 Punkte an der Kurstafel, nach 1.986,72 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 1.984,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.000,44 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 1.987,66 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 03.03.2025, bei 2.141,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2024, notierte der SLI bei 1.950,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,52 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 2,79 Prozent auf 26,86 CHF), Sandoz (+ 0,67 Prozent auf 42,06 CHF), Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 569,50 CHF), Swiss Life (+ 0,41 Prozent auf 824,40 CHF) und Novartis (+ 0,35 Prozent auf 95,41 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Adecco SA (-1,41 Prozent auf 22,30 CHF), Richemont (-1,21 Prozent auf 151,30 CHF), Sonova (-1,18 Prozent auf 251,10 CHF), Kühne + Nagel International (-1,17 Prozent auf 181,80 CHF) und Julius Bär (-1,04 Prozent auf 53,42 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1.723.931 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 239,367 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

