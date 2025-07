Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 77,95 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 77,95 CHF zu. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,97 CHF an. Bei 77,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 177.870 Nestlé-Aktien.

Am 24.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 6,58 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,06 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,20 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

