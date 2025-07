Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 78,15 CHF.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 78,15 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,27 CHF an. Bei 77,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 627.336 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 21,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 6,82 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,20 CHF je Nestlé-Aktie an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

