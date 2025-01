DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 34,80 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 34,80 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 34,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.915.498 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 44,80 EUR markierte der Titel am 02.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 28,72 Prozent wieder erreichen. Bei 33,03 EUR fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

