Dialog Semiconductor-Aktie aktuell: Dialog Semiconductor gibt ab

Das Papier von Dialog Semiconductor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 64,66 EUR ab. Die Dialog Semiconductor-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 64,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.071 Dialog Semiconductor-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,36 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,29 EUR. Dieser Wert wurde am 28.10.2020 erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Dialog Semiconductor-Aktie bei 64,67 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Dialog Semiconductor plc. ist ein Anbieter von hochintegrierten, innovativen Halbleiterlösungen für die Bereiche Power-Management, Audio und drahtlose Kommunikation im Nahbereich. Diese elektrischen Systeme bzw. Chips kommen in erster Linie im Multimedia- und Hörfunkbereich bei tragbaren, drahtlosen Beleuchtungs-, Display- und Automotive-Anwendungen zum Einsatz. Mit der Ausrichtung auf System Power Management sowie auf Wireless-Technologie bietet die Gesellschaft zudem jahrelange Expertise im Bereich Entwicklung integrierter Schaltungen für mobile Applikationen wie Smartphones, Tablet-PCs, digitale schnurlose Telefone oder Gaming-Anwendungen. Die Prozessor-Companion-Chips des Unternehmens tragen darüber hinaus wesentlich zur Leistungssteigerung von Handheld-Produkten im Sinne einer verbesserten Akkulaufzeit und somit zum Multimedia-Erlebnis der Kunden bei. Die Produkte von Dialog werden über eigene Vertriebsabteilungen und fachkundige unabhängige Handelsvertreter weltweit verkauft.

