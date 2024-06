Die Reaktion der BMW-Aktie auf einen Insidertrade

Anpassung im Portfolio

Directors' Dealings brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.

Für den 31.05.2024 wurde bei BMW ein Insiderdeal gemeldet. Der Handel wurde am 03.06.2024 gemeldet. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 31.05.2024 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 9.877 Aktien für je 92,74 EUR. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Plus bei 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR nach. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich da auf 860 Aktien. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 57,26 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 571.791.680 Aktien.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 31.05.2024 BMW-Anteile gehandelt. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb zu diesem Zeitpunkt 9.877 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 92,74 EUR.

