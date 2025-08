Die Reaktion der MPH Health Care-Aktie auf einen Insidertrade

Meldepflicht nachgekommen

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der MPH Health Care-Aktie.

Bei MPH Health Care kam es am 31.07.2025 zu einem Insidertrade. Die Transaktion wurde am 01.08.2025 publik gemacht. Von in enger Beziehung Brillant 4339. GmbH wurden am 31.07.2025 MPH Health Care-Papiere gekauft. Für je 18,40 EUR wurden 1.900.000 MPH Health Care-Papiere erstanden. Anleger zeigten sich alles in allem bei der MPH Health Care-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 16,70 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das MPH Health Care-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 11,10 Prozent auf 18,55 EUR. In der Summe wechselten via FSE 26 MPH Health Care-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von MPH Health Care beläuft sich unterdessen auf 73,21 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 4.281.380 Papiere.

