Die Wassersportmesse Boot schippert ihrem Start entgegen

06.01.26 13:45 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Vor der weltgrößten Wassersportmesse "Boot" füllen sich die Düsseldorfer Messehallen allmählich. Nachdem die ersten Luxusjachten bereits im Dezember angelandet waren, kam am Dienstag ein mit sieben Jachten beladenes Transportschiff auf dem Rhein neben der Düsseldorfer Messe an. Darunter war auch die größte und schwerste Jacht des Branchentreffs, der vom 17. bis 25. Januar in der Landeshauptstadt stattfindet.

Die besonders große Jacht der italienischen Werft San Lorenzo bringt es den Angaben zufolge bei einer Länge von 27,4 Metern und sieben Metern Breite auf ein Gewicht von 112 Tonnen, ihr Preis liegt je nach Ausstattung bei 8,5 bis 9,8 Millionen Euro. Sein Tank hat Platz für 13.000 Liter Öl. Die anderen sechs angekommenen Jachten sind zwischen 26 und 84 Tonnen schwer, darunter war ein Boot des italienischen Unternehmens Azimut-Benetti für einen Preis von bis zu 7,6 Millionen Euro.

Die Luxusjachten wurden in langwieriger Präzisionsarbeit über eine Brücke auf einen Tieflader gezogen und an Land gebracht. Die Verladung des größten Bootes der Messe - der San Lorenzo SD90 - wurde erst am Nachmittag erwartet. Bei der "Boot" präsentieren sich Messeangaben zufolge rund 1.500 Firmen und Organisationen aus 67 Ländern. Erwartet werden mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher./wdw/DP/jha