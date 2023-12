Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

NASDAQ Composite-Performance im Blick

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,44 Prozent auf 14.970,51 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,120 Prozent fester bei 14.923,02 Punkten, nach 14.905,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14.986,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14.921,60 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 14.125,48 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 19.09.2023, den Stand von 13.678,19 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 19.12.2022, den Wert von 10.546,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 44,13 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.986,87 Punkten. Bei 10.265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ebix (+ 23,75 Prozent auf 1,98 USD), Century Aluminum (+ 8,90 Prozent auf 11,26 USD), Cerus (+ 8,85 Prozent auf 2,28 USD), Agenus (+ 8,45 Prozent auf 0,78 USD) und Microvision (+ 7,69 Prozent auf 2,80 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen American Bio Medica (-60,00 Prozent auf 0,00 USD), Dixie Group (-6,30 Prozent auf 0,74 USD), Nektar Therapeutics (-3,48 Prozent auf 0,47 USD), Trinity Biotech (-3,35 Prozent auf 0,49 USD) und Atrion (-3,32 Prozent auf 350,00 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4.696.177 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,811 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,56 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 38,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

