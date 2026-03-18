Im Jahr 2025 wurden weltweit insgesamt über 3'700 Tonnen Gold gefördert. Welche Länder produzieren die grössten Mengen des seltenen Edelmetalls? Im folgenden Ranking stellen wir die Top 10 der grössten Goldproduzenten unter den Ländern vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch