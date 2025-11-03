Diginex Aktie News: Diginex am Vormittag im Bullenmodus

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Diginex. Zuletzt sprang die Diginex-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,1 Prozent auf 19,28 EUR zu.

Um 09:21 Uhr wies die Diginex -Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 19,28 EUR nach oben. Die Diginex-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,80 EUR an. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 73.431 Diginex-Aktien.

