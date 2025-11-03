DAX24.164 +0,9%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,76 -0,5%Gold3.996 -0,2%
Blick auf Aktienkurs

Diginex Aktie News: Diginex am Vormittag im Bullenmodus

03.11.25 09:22 Uhr
Diginex Aktie News: Diginex am Vormittag im Bullenmodus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Diginex. Zuletzt sprang die Diginex-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,1 Prozent auf 19,28 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited
20,10 EUR 1,84 EUR 10,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:21 Uhr wies die Diginex-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 19,28 EUR nach oben. Die Diginex-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,80 EUR an. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 73.431 Diginex-Aktien.

Redaktion finanzen.net

