Diginex Aktie News: Diginex am Vormittag im Bullenmodus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Diginex. Zuletzt sprang die Diginex-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,1 Prozent auf 19,28 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:21 Uhr wies die Diginex-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 19,28 EUR nach oben. Die Diginex-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,80 EUR an. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 73.431 Diginex-Aktien.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie
Übernahmefantasien im Blick: Diginex-Aktie setzt Rally mit Wucht fort - Analysten mahnen zur Vorsicht
Warum die Diginex-Aktie einmal mehr Verluste verzeichnet
Diginex-Aktie sackt dennoch ab: Neue KI-Plattform zur CO2-Bilanzierung
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diginex Limited
Analysen zu Diginex Limited
Keine Analysen gefunden.