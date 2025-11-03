Diginex Aktie News: Diginex am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diginex. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 11,0 Prozent auf 19,98 EUR zu.

Um 16:07 Uhr wies die Diginex -Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 11,0 Prozent auf 19,98 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Diginex-Aktie bei 21,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,50 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 221.224 Diginex-Aktien umgesetzt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung