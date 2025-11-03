DAX24.150 +0,8%Est505.680 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -4,0%Nas23.776 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,60 -0,7%Gold4.011 +0,2%
Diginex Aktie News: Diginex am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

03.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diginex. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 11,0 Prozent auf 19,98 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited
19,86 EUR 1,60 EUR 8,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:07 Uhr wies die Diginex-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 11,0 Prozent auf 19,98 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Diginex-Aktie bei 21,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,50 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 221.224 Diginex-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie

