Diginex Aktie News: Diginex am Montagnachmittag mit sattem Kursplus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diginex. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 11,0 Prozent auf 19,98 EUR zu.
Um 16:07 Uhr wies die Diginex-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 11,0 Prozent auf 19,98 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Diginex-Aktie bei 21,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,50 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 221.224 Diginex-Aktien umgesetzt.
