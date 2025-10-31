Diginex Aktie News: Diginex haussiert am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diginex. Die Diginex-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 12,2 Prozent auf 20,50 USD.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 12,2 Prozent auf 20,50 USD zu. Die Diginex-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,80 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.610 Diginex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

