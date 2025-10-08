Diginex Aktie News: Diginex springt am Nachmittag an

Diginex im Fokus

Die Aktie von Diginex gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Diginex-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 21,9 Prozent auf 29,50 USD.

Die Diginex -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 21,9 Prozent im Plus bei 29,50 USD. Im Tageshoch stieg die Diginex-Aktie bis auf 30,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 30,00 USD. Bisher wurden heute 189.391 Diginex-Aktien gehandelt.

