Diginex Aktie News: Diginex springt am Nachmittag an
Die Aktie von Diginex gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Diginex-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 21,9 Prozent auf 29,50 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Diginex-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 21,9 Prozent im Plus bei 29,50 USD. Im Tageshoch stieg die Diginex-Aktie bis auf 30,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 30,00 USD. Bisher wurden heute 189.391 Diginex-Aktien gehandelt.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie
Kursrally geht weiter: Diginex-Aktie nach +21% abermals mit kräftigem Kurssprung
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs
Analysen zu Diginex Limited Registered Shs
Keine Analysen gefunden.