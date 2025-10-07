Diginex Aktie News: Diginex zieht am Nachmittag deutlich an

Diginex im Fokus

Die Aktie von Diginex zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Diginex-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 17,4 Prozent auf 23,24 USD zu.

Die Diginex -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 17,4 Prozent im Plus bei 23,24 USD. Der Kurs der Diginex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,78 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 88.363 Diginex-Aktien umgesetzt.

