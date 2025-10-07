DAX24.386 ±0,0%Est505.615 -0,2%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.783 -0,7%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,27 -0,4%Gold3.985 +0,6%
Diginex im Fokus

Diginex Aktie News: Diginex zieht am Nachmittag deutlich an

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Diginex zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Diginex-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 17,4 Prozent auf 23,24 USD zu.

Die Diginex-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 17,4 Prozent im Plus bei 23,24 USD. Der Kurs der Diginex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,78 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 88.363 Diginex-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

