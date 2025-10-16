Diginex Aktie News: Diginex am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Diginex. Die Diginex-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 19,50 USD.
Die Diginex-Aktie notierte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 19,50 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Diginex-Aktie bis auf 19,35 USD. Bei 19,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Diginex-Aktien beläuft sich auf 42.297 Stück.
Redaktion finanzen.net
