Diginex Aktie News: Diginex tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Diginex gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Diginex-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 23,81 USD.
Um 15:52 Uhr stieg die Diginex-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 23,81 USD. In der Spitze gewann die Diginex-Aktie bis auf 24,10 USD. Bei 23,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 30.033 Diginex-Aktien umgesetzt.
