DAX24.199 -0,2%Est505.608 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.787 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.200 +1,4%
Kursentwicklung im Fokus

Diginex Aktie News: Diginex tendiert am Nachmittag nordwärts

15.10.25 16:08 Uhr
Diginex Aktie News: Diginex tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Diginex gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Diginex-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 23,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited Registered Shs
17,08 EUR -3,12 EUR -15,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Diginex-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 23,81 USD. In der Spitze gewann die Diginex-Aktie bis auf 24,10 USD. Bei 23,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 30.033 Diginex-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

