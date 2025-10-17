Diginex Aktie News: Diginex knickt am Freitagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diginex. Die Diginex-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 9,1 Prozent auf 15,16 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Diginex nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 9,1 Prozent auf 15,16 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Diginex-Aktie bis auf 14,89 USD. Bei 15,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 98.472 Diginex-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie
Diginex-Aktie sackt dennoch ab: Neue KI-Plattform zur CO2-Bilanzierung
Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie verbucht zum Wochenstart Gewinne
Diginex-Aktie auf Richtungssuche: KI-Übernahmen und ESG-Strategie beflügeln
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs
Analysen zu Diginex Limited Registered Shs
Keine Analysen gefunden.