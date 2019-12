Bayer vergibt Milliardenauftrag an Cap Gemini - Bayer-Aktie fällt zurück

Aktien in diesem Artikel Bayer 69,38 EUR

Die Franzosen sollen dem deutschen Bayer -Konzern bei seinen Anstrengungen zur Digitalisierung und der Hinwendung zur Cloud helfen, teilte Cap Geminini mit. Andere Felder der Zusammenarbeit umfassen die Ressourcenplanung, Analysen und die Automatisierung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von sechs Jahren.

Die Aktie von Bayer legte im frühen XETRA-Handel 0,38 Prozent auf 69,58 Euro zu, in der Spitze ging es bis auf 69,88 Euro. Zuletzt gab das Papier seine Gewinne aber wieder ab, sodass am Vormittag minus 0,09 Prozent bei 69,26 Euro an der Kurstafel standen.

