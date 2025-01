Director schlägt bei LAIQON-Aktien zu

Insider-Alarm

So entwickelte sich die LAIQON-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 30.12.2024 bei LAIQON. Die Transaktion wurde am 06.01.2025 publik gemacht. Plate & Cie. GmbH, in enger Beziehung, kaufte am 30.12.2024 LAIQON-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 6.497 Aktien zum Preis von jeweils 5,01 EUR den Besitzer. Die LAIQON-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,50 Prozent im Plus bei 5,00 EUR.

Die LAIQON-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,80 Prozent bei 4,93 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 160 LAIQON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Aktuell verbucht LAIQON einen Börsenwert von 91,74 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 18.421.700 Anteilsscheine beziffert.

Davor tätigte Plate & Cie. GmbH am 26.11.2024 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 7.000 Papiere zu jeweils 5,26 EUR.

