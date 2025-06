Directors' Dealings bei BMW: Führungskraft weitet Engagement aus

DD-Meldung

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der BMW-Aktie für Bewegung.

BMW meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 30.05.2025. Am 02.06.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. 2.780 BMW-Aktien für jeweils 78,60 EUR kaufte am 30.05.2025 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. An diesem Tag wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR nach oben.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 6.466 BMW-Aktien. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 44,09 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 560.571.776 Papiere.

Bereits am 30.05.2025 wurde eine Insidertrade von Nedeljkovic, Dr. Milan ausgemacht. Für einen Preis von jeweils 78,60 EUR erwarb Nedeljkovic, Dr. Milan 2.780 Aktien.

Redaktion finanzen.net