Directors' Dealings bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft: Führungskraft weitet Engagement aus

Insider-Alarm

Bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 28.09.2023 wurde bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft ein Insidertrade durchgeführt. Die Transaktion wurde am 29.09.2023 publik gemacht. 500 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien für jeweils 21,00 EUR kaufte am 28.09.2023 MSC Invest GmbH, in enger Beziehung. Anleger zeigten sich alles in allem bei der DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 21,00 EUR.

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 4,60Prozent auf 19,85 EUR abwärts. Das Handelsvolumen belief sich auf 101 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien. DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 101,28 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 4.800.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Schon am 14.09.2023 stellte MSC Invest GmbH Anteile zum Kauf. MSC Invest GmbH erwarb zu diesem Zeitpunkt 100 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 21,50 EUR.

Redaktion finanzen.net