Directors' Dealings bei LANXESS: Führungskraft kauft zu

DD-Meldung

Anleger sollten LANXESS nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Am 04.10.2024 wurden bei LANXESS Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 08.10.2024 publik gemacht. Aufsichtsrat Müller, Dr. Hans-Joachim griff am 04.10.2024 bei LANXESS-Aktien zu. 225 LANXESS-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 29,09 EUR gekauft. Im FSE-Handel gewannen die LANXESS-Papiere letztlich 2,70 Prozent auf 29,06 EUR.

Die LANXESS-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,20 Prozent bei 28,28 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im Tagesverlauf 227 Stück gehandelt. LANXESS verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,51 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 86.346.304.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 04.10.2024 LANXESS-Anteile gehandelt. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 331 Aktien zu je 29,08 EUR.

Redaktion finanzen.net