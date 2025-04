Directors' Dealings bei LEG Immobilien: Führungskraft kauft zu

Meldepflicht nachgekommen

Bei LEG Immobilien kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Werte in diesem Artikel

Bei LEG Immobilien kam es am 09.04.2025 zu einem Insidertrade. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 10.04.2025 ein. Köhling, Dr. Kathrin, Vorstand bei LEG Immobilien fügte dem eigenen Portfolio 500 LEG Immobilien-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 09.04.2025 einen Wert von jeweils 63,23 EUR. Das Papier von LEG Immobilien konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 0,80 Prozent auf 65,50 EUR.

Die LEG Immobilien-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,40 Prozent im Minus bei 66,30 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 100 LEG Immobilien-Aktien den Besitzer. Die Aktien von LEG Immobilien sind unterdessen 4,83 Mrd. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 74.469.696.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 09.04.2025 verzeichnet. Die Erhöhung der LEG Immobilien-Aktien im Depot um 500 Anteilsscheine zu je 62,90 EUR meldete Vorstand, Wiegel, Dr. Volker.

Redaktion finanzen.net