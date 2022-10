Directors' Dealings: Biofrontera-Führungskraft bewegt Aktien

Am 30.09.2022 wurden bei Biofrontera Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 06.10.2022 publik gemacht. 1.049 Biofrontera-Aktien für jeweils 1,38 EUR kaufte am 30.09.2022 Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, in enger Beziehung. Die Biofrontera-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 3,20 Prozent auf 1,45 EUR.

Die Biofrontera-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 5,40 Prozent auf 1,55 EUR. In der Summe wechselten via FSE 1.500 Biofrontera-Aktien den Besitzer. Biofrontera markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 85,08 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 56.717.400 Anteilsscheine.

Am 29.09.2022 führte Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zuvor ein Eigengeschäft durch. Um 22.672 Anteile für einen Preis von jeweils 1,38 EUR baute Deutsche Balaton Aktiengesellschaft das eigene Portfolio aus.

