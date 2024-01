Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei init innovation in traffic systems SE aus

Wertpapiergeschäft

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei init innovation in traffic systems SE.

Am 29.12.2023 tätigte bei init innovation in traffic systems SE eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Der Aktien-Deal wurde am 02.01.2024 bekannt gemacht. 2.500 init innovation in traffic systems SE-Papiere zu jeweils 30,40 EUR erwarb am 29.12.2023 Greschner, Dr. Gottfried, Vorstand. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 1,00 Prozent auf 29,40 EUR.

Die init innovation in traffic systems SE-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 30,20 EUR. init innovation in traffic systems SE ist derzeit am Markt 301,94 Mio. Euro wert. Derzeit sind 9.899.815 Aktien handelbar.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Greschner, Dr. Gottfried wurde am 06.12.2023 erfasst. Für einen Preis von jeweils 31,13 EUR erwarb Greschner, Dr. Gottfried 500 Aktien.

