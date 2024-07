Directors' Dealings: qbeyond (ex QSC)-Führungskraft bewegt Aktien

Depotänderung

Die qbeyond (ex QSC)-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Am 11.07.2024 wurden bei qbeyond (ex QSC) Directors' Dealings erfasst. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 12.07.2024. Vorstand Rixen, Thies griff am 11.07.2024 bei qbeyond (ex QSC)-Aktien zu. 41.975 qbeyond (ex QSC)-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 0,80 EUR gekauft. Die qbeyond (ex QSC)-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,50 Prozent bei 0,80 EUR.

Das Papier von qbeyond (ex QSC) legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 4,30 Prozent auf 0,82 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 3.235 qbeyond (ex QSC)-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von qbeyond (ex QSC) beläuft sich aktuell auf 100,41 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 124.579.000 Wertpapiere.

Bereits am 10.07.2024 wurde eine Insidertrade von Rixen, Thies ausgemacht. Die Führungskraft kaufte damals 7.880 qbeyond (ex QSC)-Aktien zu jeweils 0,80 EUR.

Redaktion finanzen.net