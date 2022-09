Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagvormittag fester

Um 09:22 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 113,32 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 113,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,58 EUR. Zuletzt wechselten 435 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 158,74 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 86,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,78 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.08.2022. In Sachen EPS wurden 1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,80 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 21.504,00 USD gegenüber 17.022,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2022 wird am 10.11.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,84 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Ausbau des Werbegeschäfts: Apple will offenbar mehr Werbung auf iPhones bringen

Walt Disney-Aktie: Streit um ESPN

US-Inflation hat Höhepunkt erreicht: Jim Cramer sieht das Paradies für Aktien kommen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com