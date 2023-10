Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 81,10 USD zu.

Das Papier von Walt Disney konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,2 Prozent auf 81,10 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,82 USD. Bisher wurden heute 16.231 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei 117,61 USD markierte der Titel am 10.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2023 bei 79,24 USD. Mit Abgaben von 2,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.330,00 USD – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21.504,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Schwacher Handel: Dow Jones beendet den Handel im Minus

Verluste in New York: Das macht der Dow Jones aktuell

Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart auf grünem Terrain