Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Mittwochnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 94,44 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 94,45 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 93,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252.898 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 31,01 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 16,62 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 USD je Walt Disney-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.08.2024. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent auf 23,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2024 wird am 07.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

