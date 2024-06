Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag verlustreich

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 103,08 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 103,08 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 102,86 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,21 USD. Zuletzt wurden via New York 219.555 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 16,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (78,74 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 23,61 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,688 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

