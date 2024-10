Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 93,24 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 93,24 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 93,17 USD. Bei 93,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108.388 Walt Disney-Aktien.

Am 29.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 18,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,25 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,05 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,94 USD je Aktie aus.

