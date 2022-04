Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Walt Disney-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 125,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 125,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.365 Walt Disney-Aktien.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,30 EUR an. Gewinne von 28,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.01.2022 bei 115,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,80 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 194,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 09.02.2022 vor. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 16,25 Milliarden USD, gegenüber 21,82 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,53 Prozent präsentiert.

Am 09.02.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2022-Bilanz auf den 10.05.2022.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com