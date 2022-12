Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Montagmittag fester

Die Walt Disney-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 94,29 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 94,40 EUR. Bei 94,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 5.082 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 142,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 33,60 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2022 Kursverluste bis auf 86,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 122,25 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20.150,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.534,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Walt Disney am 07.02.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Hot Stocks heute: Die Marktreaktion war beachtlich - Disney kaufen oder Netflix jetzt shorten?

NSYE-Wert Disney-Aktie etwas tiefer: Bau des Disney-Kreuzfahrtschiffes 'Global Dream' sichert viele Arbeitsplätze in Wismar

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com