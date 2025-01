Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 112,37 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 112,37 USD zu. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 112,58 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 111,56 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 171.430 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 10,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 25,32 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,831 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,14 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 22,45 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 5,42 USD im Jahr 2025 aus.

