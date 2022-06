Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Walt Disney-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 06.06.2022 12:22:00 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 102,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 102,40 EUR. Mit einem Wert von 101,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 933 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 161,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,58 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,38 EUR am 24.05.2022. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 9,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 170,00 USD.

Walt Disney gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 20.272,00 USD gegenüber 15.613,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Walt Disney am 09.08.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,60 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Disney-Aktie fällt: Walt Disney übertrifft mit Streaming-Geschäft die Erwartungen

Ausblick: Walt Disney verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Florida winkt Gesetz gegen Disney-Park durch: Was sich für den Maus-Konzern jetzt ändert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com