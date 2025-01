Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Walt Disney-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 112,78 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 112,90 USD. Bisher wurden via New York 278.752 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,92 USD ab. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 34,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,831 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,50 USD.

Walt Disney gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,45 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,20 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.02.2026 dürfte Walt Disney die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,41 USD je Walt Disney-Aktie.

