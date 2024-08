Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 87,07 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 87,07 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,21 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,52 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 969.164 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. 42,10 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 9,57 Prozent sinken.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,692 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Walt Disney gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 21,99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,77 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones

Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels im Aufwind