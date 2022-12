Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochmittag tiefer

Um 12:22 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 88,25 EUR. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 88,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,79 EUR. Zuletzt wechselten 9.627 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,00 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,85 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2022 Kursverluste bis auf 86,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,25 USD aus.

Am 08.11.2022 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,72 Prozent auf 20.150,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.534,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 07.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 4,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Hot Stocks heute: Die Marktreaktion war beachtlich - Disney kaufen oder Netflix jetzt shorten?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com