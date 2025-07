Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 122,97 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 122,97 USD ab. Bei 122,92 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,47 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 162.193 Walt Disney-Aktien.

Bei 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 1,38 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 53,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,865 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 07.05.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 23,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Walt Disney am 06.08.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,79 USD je Aktie belaufen.

