Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Walt Disney im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 110,09 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 110,09 USD ab. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,08 USD nach. Bei 111,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 144.065 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,92 USD fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 31,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,828 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 127,50 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 22,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,87 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,43 USD fest.

Redaktion finanzen.net

